Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu: Özgü Kaya ve Almila Ada ile gerçekten üç kız kardeş gibi olduk

Ayvalık'a aşık oldum!

İstanbul'dan ayrılmak zorunda olmak ne hissettirdi?

Önce kötü hissettim, hiç bilmediğim bir yer olduğu için. Ayvalık'a da gitmemiştim daha önceden. Ama gittikten sonra Ayvalık'a aşık oldum. Çok güzel bir yer. Sonra İstanbul'a gelmek istemedim. İstanbul'da kalan arkadaşlarımı, ailemi, köpeğimi özlüyorum tabii ama illa da İstanbul demiyorum.

Peki, rol arkadaşların ters, egolu olsaydı sen nasıl bir tutum sergilerdin?

Enerjim düşerdi. Bir şeylerden çok kolay etkilenen bir insanım. Ama yine de işimi yapmaya devam ederdim tabii ki.

Karakterinin gidişatından memnun musun? Derya hakkında neler söylemek istersin?

Senaryo romandan uyarlandığı için karakterimin bütün hikâyesini biliyorum. Bu çok büyük bir şans bir oyuncu için. Tabii ki değişiklikler olabiliyor senaryoda ama iskelet belli. Derya daha da cesur olacak. Kendini keşfedecek. Dışarıya karşı kabuklarını kırmaya başlayacak. Hepimizin insan olarak yaşadığı bir süreç aslında bu.

Bundan sonraki projelerinde kesinlikle canlandırmak istediğin bir karakter tipi var mı kafanda?

Mümkün olduğunca benden farklı, zıt karakterleri canlandırmayı isterim. Tüm sınırlarımı zorlamak isterim, beden kullanımını da içine katarak söylüyorum. Yeni yeni kimlikleri, renkleri keşfetmek isterim.

Genco Erkal'ı izledikten sonra oyuncu olmaya karar verdim

Oyunculuk hikâyen nasıl başladı? İçine ilk ateş ne zaman düştü? Ve buna karar verdikten sonra ilk adım olarak ne yaptın?

Lisedeyken Genco Erkal'ın Yaşamaya Dair oyununu izledim. Ve dedim ki "Tamam, ben de bunu yapacağım!" Bir arkadaşım, o dönem tiyatro kursuna başlamıştı. Ben de dâhil oldum. Arkadaşım devam etmedi, ben devam ettim. Yetenek sınavlarına hazırlandım. Her hafta bir oyun bitiriyordum. Yetenek sınavıyla Bilkent Tiyatro Bölümünü kazandım ve sonrasında ilerledi süreç.

Dizi seti mi, tiyatro sahnesi mi desem?

İkisi de olsa çok güzel olur. İkisini de kolektif bir şekilde yapmak gerekiyor ama. Çünkü bu sadece bir kişiyle ilerleyen, bir kişiye bağlı olan bir durum değil. Sahne önü, kamera arkası… Hepsi bir bütün. Dizi de olsa işin kolektif olarak yapılması bunu çok değerli kılıyor. Üç Kız Kardeş'te de bunu çok iyi yakaladık. Ekip ruhumuz çok güçlü. Diğer yandan tiyatro bir oyuncuyu çok disipline eden bir şey. Uzun bir çalışma maratonuna giriyorsun. 2-3 ay çalıştıktan sonra oyunu sahneye koyuyorsun. Onun da keyfi bambaşka.