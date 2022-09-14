Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu: Özgü Kaya ve Almila Ada ile gerçekten üç kız kardeş gibi olduk

Melisa Berberoğlu, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, çekimlerin gerçekleştiği Ayvalık'a aşık olduğunu söyledi: Önce kötü hissettim, hiç bilmediğim bir yer olduğu için. Ayvalık'a da gitmemiştim daha önceden. Ama gittikten sonra Ayvalık'a âşık oldum. Çok güzel bir yer. Sonra İstanbul'a gelmek istemedim.
Nasılsın? Neler yapıyorsun?
İyiyim. Sezon arasını ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirerek değerlendirdim. Tangoya başladım. Çok istiyordum çünkü. Şimdi çalışmaya devam ediyorum.
İclal Aydın'ın kitabını okuduğumda da Derya karakterine hayat vermek istemiştim
Üç Kız Kardeş hikâyesi nasıl başladı?
Benim ilk büyük projem. Çok heyecanlıydım. Karakterimi de çok sevdim. İclal (Aydın) ablanın kitabını okuduğumda Derya karakterine hayat vermek istemiştim. Audition süreçlerinden sonra da bu güzel yolculuğa başladım.
Derya, bana göre çok daha cesur
Kitabı okuduktan sonra Derya karakterine hayat vermek istemenin sebebi neydi? Ne çekti seni?
Derya, Melisa'ya göre daha korkusuz bir karakter. Hiç kimseden laf sakınmayan, insanların haklarını koruyan, hayvanları çok seven biri. Bana göre çok daha cesur. Derya'dan cesur olmayı öğrenebilmek için de onu oynamayı istedim açıkçası.
Özgü Kaya ve Almila Ada ile gerçekten üç kız kardeş gibi olduk
Ekip de çok özel bir ekip. Sen neler söylemek istersin oyuncu arkadaşların hakkında? Özgü Kaya ve Almila Ada ile çok iyi anlaşıyorsunuz. Daha önceden tanışıyor muydunuz?
Hayır, ben tanışmamıştım. Özgü ile Almila önceden birlikte çalışmış. Üçümüz ilk defa bir araya geldik. Okuma provalarında kaynaşmaya başladık. Ayvalık'ta da gerçekten üç kız kardeş gibi olduk. Bu ilişki proje ara verdiğinde İstanbul'da da devam etti. Gerçekten tüm ekip bir aile gibi oldu. Anlattığımız hikâye her birimizi birleştirdi bence. O sevgi hepimizi sarmaladı. Seyirciyle de bu noktada birleştik diyebilirim.
Ayvalık'a aşık oldum!
İstanbul'dan ayrılmak zorunda olmak ne hissettirdi?
Önce kötü hissettim, hiç bilmediğim bir yer olduğu için. Ayvalık'a da gitmemiştim daha önceden. Ama gittikten sonra Ayvalık'a aşık oldum. Çok güzel bir yer. Sonra İstanbul'a gelmek istemedim. İstanbul'da kalan arkadaşlarımı, ailemi, köpeğimi özlüyorum tabii ama illa da İstanbul demiyorum.
Peki, rol arkadaşların ters, egolu olsaydı sen nasıl bir tutum sergilerdin?
Enerjim düşerdi. Bir şeylerden çok kolay etkilenen bir insanım. Ama yine de işimi yapmaya devam ederdim tabii ki.
Karakterinin gidişatından memnun musun? Derya hakkında neler söylemek istersin?
Senaryo romandan uyarlandığı için karakterimin bütün hikâyesini biliyorum. Bu çok büyük bir şans bir oyuncu için. Tabii ki değişiklikler olabiliyor senaryoda ama iskelet belli. Derya daha da cesur olacak. Kendini keşfedecek. Dışarıya karşı kabuklarını kırmaya başlayacak. Hepimizin insan olarak yaşadığı bir süreç aslında bu.
Bundan sonraki projelerinde kesinlikle canlandırmak istediğin bir karakter tipi var mı kafanda?
Mümkün olduğunca benden farklı, zıt karakterleri canlandırmayı isterim. Tüm sınırlarımı zorlamak isterim, beden kullanımını da içine katarak söylüyorum. Yeni yeni kimlikleri, renkleri keşfetmek isterim.
Genco Erkal'ı izledikten sonra oyuncu olmaya karar verdim
Oyunculuk hikâyen nasıl başladı? İçine ilk ateş ne zaman düştü? Ve buna karar verdikten sonra ilk adım olarak ne yaptın?
Lisedeyken Genco Erkal'ın Yaşamaya Dair oyununu izledim. Ve dedim ki "Tamam, ben de bunu yapacağım!" Bir arkadaşım, o dönem tiyatro kursuna başlamıştı. Ben de dâhil oldum. Arkadaşım devam etmedi, ben devam ettim. Yetenek sınavlarına hazırlandım. Her hafta bir oyun bitiriyordum. Yetenek sınavıyla Bilkent Tiyatro Bölümünü kazandım ve sonrasında ilerledi süreç.
Dizi seti mi, tiyatro sahnesi mi desem?
İkisi de olsa çok güzel olur. İkisini de kolektif bir şekilde yapmak gerekiyor ama. Çünkü bu sadece bir kişiyle ilerleyen, bir kişiye bağlı olan bir durum değil. Sahne önü, kamera arkası… Hepsi bir bütün. Dizi de olsa işin kolektif olarak yapılması bunu çok değerli kılıyor. Üç Kız Kardeş'te de bunu çok iyi yakaladık. Ekip ruhumuz çok güçlü. Diğer yandan tiyatro bir oyuncuyu çok disipline eden bir şey. Uzun bir çalışma maratonuna giriyorsun. 2-3 ay çalıştıktan sonra oyunu sahneye koyuyorsun. Onun da keyfi bambaşka.
Merve Dizdar'ı severek izliyorum
Yeni jenerasyondan beğenerek takip ettiğin isimler var mı?
Özgü Kaya, Almila Ada :) Merve Dizdar'ı da çok severek izliyorum. Benden daha büyük Funda Eryiğit var mesela. Onu da çok beğeniyorum.
Melisa'nın bir günü nasıl geçer? Neler yapmaktan hoşlanır?
Sosyal biriyim. Spor yaparım. Psikolojiyle ilgiliyi olduğum için üzerine okumalar yaparım. Kendi başıma da vakit geçirmeyi severim arkadaşlarımla sosyalleşmeyi de. Köpeğimle ilgilenirim.
Nasıl bir arkadaşsın ve sevgilisin? Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?
Çok inatçıyım. Bazen her şeyi ben bilirim :)
Sosyal medyada aktif misin?
Çok beceremiyorum kullanmayı. Ama kullanmam gerektiğini biliyorum.
Oynayacağım filmle tüm dünyayı gezmek, herkese ulaşmak istiyorum
Mesleğinde gelmek istediğin top nokta neresi? Neler yapmak istiyorsun? Neyi başardıktan ya da neye ulaştıktan sonra oh be dersin? Tik atarsın bazı şeylere kafanda?
Beyazperdede güzel bir projede yer almak. O filmle tüm dünyayı gezmek, herkese ulaşmak.
Mesleğe dair en eski/ilk hatırladığın ilginç/utandıran/şaşırtan veya göklere çıkaran bir anından bahseder misin?
Üç Kız Kardeş'e Derya olarak seçildiğim an muhteşem hissettirmişti.
Kendini izler misin? Yoksa asla izleyemeyenlerden misin?
İzlerim ama utanarak :)
Türk dizi tarihinde 'keşke ben oynasaydım' dediğin, hayranlık duyduğun karakter hangisi?
Avrupa Yakası-Şahika Koçarslanlı:)
Bugüne dek yaşadığın en büyük başarısızlığın neydi?
Yok dermişim :) Tiyatro serüveni, istediğim okulu kazanmam beni hep yükseltmişti. İstanbul'a dönüp bu camiaya girdiğimde audition süreçlerinden geçtim tabii. Ve çok istediğim rollerin kabul almayan auditionlarını örnek verebilirim.
En son kimin yerine çok utandın?
Kardeşimin. Arkadaşının sırrını başka birine söyledi! :)