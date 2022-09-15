‘Cenazede selfie isteği büyük terbiyesizlik’

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü mağazaların yeni sezon ürünlerine göz gezdirip alışveriş yapan oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Geçtiğimiz haftalarda eski eşinin cenazesine katılan ve bir hayranının selfie isteği karşısında tatsız anlar yaşayan Akkoyun, bu konu hakkında şöyle konuştu: "O kalabalık içinde yapılan şey saygısızlık ve gerçekten terbiyesizlik. Rica ettim 'Lütfen çekmeyin kalbinizi kıracağım' dedim ama hanımefendi hiç oralı olmadı. Çirkin bir olaydı."