Destan yazıp gidiyor

ATV dizisi Destan, bu akşam yayınlanacak bölümüyle ekrana veda ediyor! Destan'ın finalinde baba olacağını öğrenen Batuga'nın evladı ve halkı için kendini feda edişi ekrana gelecek. Karnında bebeği ile yalnız kalan Akkız'ın sevdikleri ve yurdu için kırk kadından bir ordu kurup Çin İmparatoru'yla verdiği mücadele bölüme damga vuracak.Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar. En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder. Çin İmparatoru'nu öldürmek isterken kandaşı ve savaşçıları ile birlikte esir edilir.Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez. Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar. Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.