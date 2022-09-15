'Durduğun Kabahat' isimli çalışmasıyla dikkat çeken Nazan Şoray, geçtiğimiz günlerde ismini Türk sinemasına altın harflerle yazdıran usta oyuncu Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti. Bodrum Gündoğan'da bir araya gelen iki sanatçı, kahve eşliğinde hem sohbet etti hem de hasret giderdi. Filiz Akın, kendisini sağlıklı ve zinde gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Nazan Şoray'a şöyle karşılık verdi: "İyi ki geldin. Beraber dinlediğimiz son şarkındaki sözler gibi Nazan'cığım; durduğun kabahat. Hep beklerim misafirliğe."