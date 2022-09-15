‘İlk kez çocuk istismarı filme konu oldu’

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan 'Dokunma Hurdacının Kızı' adlı filmin galası önceki akşam yapıldı. Yapımcılığını Afrikalı Ali ve Serdar Erken'in üstlendiği, yönetmenliğini Hüsnü Hakan Gürtop'un yaptığı, Abidin Yerebakan, Fatma Yılmaz, Betül Şahin, Belma Mamati, Zeynep Doğan paylaşıyor. Ferhat Göçer, Metin Şentürk, Faruk Sofuoğlu ve Erkan Petekkaya'nın rol a ldığı filmin senaryosu Hülya Kılıç ve Erdal Babür imzası taşıyor. Yapımcı Afrikalı Ali filmle ilgili şöyle konuştu: "Bu üzücü olayı gerçek bir hayat hikayesinden beyazperdeye aktardık. Hikayenin gerçek sahibi öğretmenin ismi açıklanmayacak, söz verdim. Türkiye'de ilk kez çocuk istismarı konusunda bir film çekildi."