MFÖ solisti Fuat Güner'in menajer sevgilisine dolandırı şoku! "1 milyon TL zarar ettim"

Efsane müzik grubu MFÖ'nün solistlerinden Fuat Güner'in kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi İpek İyier, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ünlü menejer B.O. ile tanıştı. B.O. piyasada birçok ünlü şarkıcının menajerliğini yaptığını, sektörde sözü geçen itibarlı biri olduğuna dair söylemleriyle İyier'in güvenini kazandı. B.O. ünlü müzisyen Gökhan Keser'in Pakistanlı bir inşaat firmasının reklamında oynayan prodüksiyon işlerini yürütmek için kurduğu şirkete menajer İyier'in de ortak olmasını istedi. Ünlü menajer B.O.'nun sektörel iş ağının büyüklüğünü göz önünde bulunduran genç kadın, B.O. ile ortaklığa sıcak baktı ve ikili ortak bir şirket kurdu.
KONSER HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Harbiye konserleri için sponsor arayışına giren ünlü oyuncu iddiaya göre ünlü bir giyim mağazası sahibi olan iş adamıyla arasının çok iyi olduğunu ve sponsorluk için şirkete 3 milyon lira vereceğini söyledi. Duydukları sonrası konser hazırlıklarına başlayan genç kadın, yaklaşık 2 milyon liralık harcama yaptı. Konserlerin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen şirket tarafından para yatırılmayınca B.O., çeşitli bahanelerle menajer İyier'i oyalamaya başladı.
1 MİYONLUK ZARAR
Harcamaları yaklaşık 1 milyon lirayı bulan genç kadın, bir süre sonra ortağı B.O.'ya ulaşamadı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan İpek İyier, kendisine aldatarak ortak şirket kurmaya ikna eden B.O.'nun şirket adına konser organizasyonları yapılmasına rağmen hiçbir şirket ve ya şirket sahibini tanımadığı ve bağlantısı olmamasına rağmen yalan ve hileli davranışlarla kendisini aldatıldığını ileri sürdü. Yaklaşık bir milyonluk zarara uğradığını ileri süren İpek İyier, kendisini dolandıran ve güveni kötüye kullanan B.O.'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.