MFÖ solisti Fuat Güner'in menajer sevgilisine dolandırı şoku! "1 milyon TL zarar ettim"

1 MİYONLUK ZARAR

Harcamaları yaklaşık 1 milyon lirayı bulan genç kadın, bir süre sonra ortağı B.O.'ya ulaşamadı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan İpek İyier, kendisine aldatarak ortak şirket kurmaya ikna eden B.O.'nun şirket adına konser organizasyonları yapılmasına rağmen hiçbir şirket ve ya şirket sahibini tanımadığı ve bağlantısı olmamasına rağmen yalan ve hileli davranışlarla kendisini aldatıldığını ileri sürdü. Yaklaşık bir milyonluk zarara uğradığını ileri süren İpek İyier, kendisini dolandıran ve güveni kötüye kullanan B.O.'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.