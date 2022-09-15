Oyuncu Ufuk Bayraktar: Rahatça gözyaşı dökebildiğim tek yer kamera önü

Oyuncu Ufuk Bayraktar, çekimleri devam eden 'Benim Babam Bir Kahraman' filminde hasta oğluna moral vermek için süper kahraman kılığına giren bir çöpçüyü canlandırıyor. Bayraktar, yürek dağlayan sahnelerden çok etkilendiğini belirterek şöyle konuştu:"Bunu daha önce bir röportajımda da söylemiştim. Ben içinde kelebekler uçuşan biriyim. Hayatı hep gülen tarafından algılıyorum ve hiçbir acının tek başına yalnızca üzüntü barındırmadığına inandığım için kolay ağlayamıyorum, ağlamam için o şeyin yalnız acı taşıdığına inanmam lazım... Sanıyorum benim beynimdeki ağlama çipi yanmış veya zarar görmüş. Rahatça gözyaşı dökebildiğim tek yer ise kamera önü. Çünkü orada ağlayan ben değilim, canlandırdığım karakter."