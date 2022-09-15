‘Seni mahallemizde istemiyoruz git buradan’

Sanatçı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, geçtiğimiz günlerde oturduğu binayı yakmakla suçlanmıştı. Yaşanan tartışma sonrası bina sakinleri, kadına saldırıp onu linç etmek istemişti.Tüm olaylar sonrası evinden uzaklaşan Güney, önceki gece yarısı tekrar mahalleye gelip evine girmek istedi. Mahallede nöbet tutan komşuları karşılarında Ece Güney'i görünce deliye döndü."Seni bu mahallede istemiyoruz" , "Git buradan" diye laf atan mahalleli ile Güney arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra Güney'in üstüne yürüyen mahalleli ile arasında yine kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.