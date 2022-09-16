“Aldatmak” dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olan "Aldatmak"ın yayın tarihi belli oldu. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin ilk bölümü 22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak.

Yönetmenliği Murat Saraçoğlu'na, senaryosu usta kalem Yıldız Tunç'a ait olan "Aldatmak" yayınlanan tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti ve büyük heyecan yarattı. Çarpıcı hikayesi ve prodüksiyonu ile iddiasını gösteren dizi birbirinden başarılı oyuncularla da efsane kadroyu bir araya getirdi.