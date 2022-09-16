Duy Beni’nin Ceyda’sı Sena Gençtürk: Dizide gerçek hayatı gösteriyoruz...

Sena Gençtürk, Youtube kanalı Bi' Başka'da, Duy Beni ekibinin samimiyetinin nasıl kurulduğundan bahsetti: Yaşlarımız zaten hemen hemen aynı. Ekibe adaptasyon sağlayabilmemizin sebebi Ali hocadır. Benim için okul gibi gerçekten. Sanki okula gelip sınıfa giriyor gibiyiz, öyle bir enerji var aramızda. Çok eğleniyoruz, çok tatlılar, çok seviyorum hepsini.

Dizide canlandırdığın karakter Ceyda'yı bize biraz tanıtır mısın? Kendinle ortak bulduğun noktaları var mı?

Ceyda karakterini çok benimsedim. Aslında olduğum karakterin çok zıttı bir karakter Ceyda. Ama yumuşak bir tarafı da var. Korkusuz ve lafını esirgemeyen bir kız. Çok da renkli bir karakter aslında yumuşak bir kalbi de var içinde görebiliyoruz onu. Çok eğleniyorum Ceyda ile ben.