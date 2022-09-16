Duy Beni’nin Ceyda’sı Sena Gençtürk: Dizide gerçek hayatı gösteriyoruz...

Sena Gençtürk, Youtube kanalı Bi' Başka'da, Duy Beni ekibinin samimiyetinin nasıl kurulduğundan bahsetti: Yaşlarımız zaten hemen hemen aynı. Ekibe adaptasyon sağlayabilmemizin sebebi Ali hocadır. Benim için okul gibi gerçekten. Sanki okula gelip sınıfa giriyor gibiyiz, öyle bir enerji var aramızda. Çok eğleniyoruz, çok tatlılar, çok seviyorum hepsini.
Dizide canlandırdığın karakter Ceyda'yı bize biraz tanıtır mısın? Kendinle ortak bulduğun noktaları var mı?
Ceyda karakterini çok benimsedim. Aslında olduğum karakterin çok zıttı bir karakter Ceyda. Ama yumuşak bir tarafı da var. Korkusuz ve lafını esirgemeyen bir kız. Çok da renkli bir karakter aslında yumuşak bir kalbi de var içinde görebiliyoruz onu. Çok eğleniyorum Ceyda ile ben.
İzlediğimde 'Bu ben değilim' dedim
Peki, kendini birden ekran karşısında buldun. Kendini ilk izlediğinde tepkin ne oldu? Çevrenden nasıl tepkiler geldi?
Çok garip hissettim. İzlediğimde 'bu ben değilim ya' diye düşündüm. Çok farklıydı ve bunu yapabildiğimi gördüm. Çok da keyif aldım. Arkadaşlarımdan ve çevremden de olumlu yorumlar geldi.
Birden artan popülarite sana nasıl yansıdı? Herkes tarafından tanınıp sevilmek sana nasıl hissettirdi?
Bana çok güzel şeyler hissettirdi. Karşılıksız bir sevgi hissediyorum onlardan, çok tatlılar. Garip de hissettirdi açıkçası. '3 ay önce böyle bir şey yoktu birden nasıl oldu' gibi. Demek ki yaptığımız işi gerçekten iyi yapıyoruz diye düşündüm. İnsanlar bizi seviyor ve biz de o enerjiyi seyirciye veriyoruz.
İlk 'ben artık tanınıyorum' dediğin an nasıldı?
Bu diziden sonra keşfettim. Bekir'le sahnelerimiz çok tutuldu sosyal medyada görüyordum sürekli CeyBek hashtagini. O şekilde fark ettim.
En iyi anlaştığın kişi kim sette peki? Set içerisinde kendi aranızda sıkça yaptığınız bir şaka var mı?
Dilara kesinlikle. Ece karakterine hayat veren arkadaşım. Benim için yeri çok ayrıdır. Çok saçmalıyoruz bazen. İbrahim çok yakın arkadaşımdır. Onunla sürekli İngilizce konuşuyoruz. En çok onunla şakalaşırız. Çok komik ve doğal birisi gerçekten.
Dizide gerçek hayatı gösteriyoruz
Dizide geçen zorbalık sahneleri diziye çok fazla eleştiri getirdi. Biliyoruz ki gerçek hayatta da yaşanan bir şey bu durum. Senin gelen eleştirilere tepkin ne oldu?
Ben biraz tepkisiz kaldım aslında çünkü bekliyordum. Yaşanan gerçekleri gösteriyoruz biz. Kendi hayatımdan da biliyorum bu olayların yaşandığını. Zorbalığa maruz kalan kimi insanlar bunu reddeder. Bazıları ise, bunu kabul edip başkaldırır ve bir çözüm üretmeye çalışır. Ekim de böyle bir karakter. Aslında alt metin zorbalığın durdurulabileceği mesajını veriyor ama maalesef ilk görülen o olmuyor.
Sen kendi okul hayatında böyle bir durum yaşadın mı?
Ben zorbalığa maruz kalmadım ama şahit olduğum durumlar oldu.
Sahne benim için çok ayrı
Peki, bir tiyatro öğrencisi olarak şu an setlerde çalışıyorsun. Sahne de de tekrar yer almak ister misin? Hangisini daha çok sevdin?
Sahnede de tekrar yer almayı çok isterim. İkisinin ayrı ayrı heyecanları var benim için. Sahne benim için çok başka bir şey. Ben her o sahneye çıktığımda elim ayağım titrer. Büyüleyici bir yer. Çok da zevk alıyorum orada bulunmaktan, o anda kalmaktan ve o anın içinde bulunmaktan. Hem tiyatrodan öğrendiklerimi buraya katıyorum. Hem de sette öğrendiklerimle tiyatroya bir şeyler katıyorum. İkisi de ayrı birer okul benim için.
Boş vaktini nasıl değerlendiriyorsun?
Şu sıralar boş vaktimi uyumaya ve dinlenmeye ayırıyorum ama set öncesi hayatımda kitap okumayı çok severdim. Yalnız kalmayı çok sevmiyorum, sevdiklerimle vakit geçirmeyi çok seviyorum.
Canlandırdığın karakterle zıt olduğun seni tanıdıkça daha çok belli oluyor. Peki, Ceyda'yı hep kötü olarak mı göreceğiz?
Bekir'le hikâyesi başladığından beri Ceyda'yı farklı görüyoruz ama sonrasında ne olur bilemem orasını. İzledikçe göreceğiz kalanını.