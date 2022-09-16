İşte Hadise’nin boşanma dilekçesi: Hayatımı kısıtladı takıları istedi

Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin evliliği bitti. Hadise, mahkemeye sunduğu dilekçede; evlilik birliğinin sarsıldığını belirtip Dinçerler'in anlaşmalı boşanmaya yanaşmadığını iddia etti. Sanatçı, dilekçesinde ayrıca Dinçerler'in evlendikten sonra davranışlarında değişmeler olduğunu, sanat hayatına yönelik kıskançlıklarından dolayı kısıtlamalarda bulunmaya başladığını anlattı.Hadise, "Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaştı, bu da beni yıprattı. Yaşananlar sadece kişisel hayatımı değil, sanat hayatımı da etkiledi" dedi. Hadise, Dinçerler'le arasında çıkan uyumsuzluklar nedeniyle ayrı yaşamaya başladıklarını belirtip maddi manevi hiçbir tazminat talebinde bulunmadığını, Dinçerler'in ise düğünde takılan takılar konusunda kriz çıkardığını söyledi.Mehmet Dinçerler, konuyla ilgili ilk kez konuştu: "İlişkimiz sürecinde Hadise'nin sanat hayatını en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini en önden gururla izleyip başarılarıyla da onur duyduğuma herkes şahit oldu. Evliliği sonlandırmak ortak görüşümüzdür. Hiçbir talep ve isteğim olmamıştır."