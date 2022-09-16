Kadına şiddet uygulayana konser yok

Ünlü rockçı Kaan Boşnak'ın hem eşi hem de sevgilisi sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla "Kaan bize şiddet uyguladı" iddiasında bulunmuştu. GÜNAYDIN'ın iki kez manşete taşıdığı olayın ardından ilginç bir gelişme yaşandı.Boşnak'ın solisti olduğu Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konserleri organizatör tarafından iptal edildi. Organizatör Berkant Acil, "Erkeklerin kadınlara yaptığı her şey mübahtır ve yanına kâr kalır anlayışına karşı bir duruş olarak grubun konserlerini satmama ve organize etmeme kararı aldım" dedi.Kaan Boşnak, hakkındaki iddiaları reddederken, eşi Başak Ceylan Torun yeni bir paylaşım yaptı: "Evlendiğim günden beri şiddet ve aldatılma çarkında döndüm durdum. Dövüldüm, hamileyken bile dövüldüm, tehdit edildim, aşağılandım. Kaan, 25 günlük bebeğimle beni terk etti."