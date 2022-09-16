Ünlü oyuncunun başı belada! Nişanlısının eski eşinden ölüm tehdidi

Ünlü oyuncu Asena Özkan Kaptanoğlu, sadakatsiz davranışlar ve şiddete maruz kaldığını iddia ederek 5 yıllık eşi iş insanı Ayberk Kaptanoğlu'na geçtiğimiz yıl boşanma davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada çiftin 4 yaşındaki çocuğunun velayetini babaya veren mahkeme, Asena Kaptanoğlu'nu 50 bin lira tazminata mahkum ederek çiftin boşanmasına karar vermişti. Karar, istinaf mahkemesine taşınmıştı.

ESKİ EŞİN ÖLÜMLE TEHDİTLERİ

Özkan boşanma davası sonrası gönlünü iş adamı Barış Eraslan'a kaptırdı. Eraslan'la geçtiğimiz günlerde nişanlanan ünlü oyuncunun başı nişanlısının eski eşiyle derde girdi. İddiaya göre Barış Eraslan'ın eski eşi Aydan Osman, genç kadınla eski eşi arasındaki ilişkiyi öğrendiği günden itibaren ünlü oyuncuya ulaşmaya çalıştı. Telefon numarasını ele geçirdiği Özkan'a sinkaflı küfürlerle hakaret mesajları atan Osman yine iddiaya göre ünlü oyuncunun ele geçirdiği müstehcen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Ardından, 'Ben Azeriyim. Benim arkamda Azeri mafyası var. Senin sonun benden olacak' gibi ölüm tehditleri mesajları atmaya başladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünlü oyuncunun çocuğuna ve ailesine zarar vereceği yönünde attığı mesajlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Özkan, Aydan Osman tarafından maruz kaldığı ölüm tehditleri nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını, şahsın özel hayatını ifşa ederek hakaret ettiğini ileri sürdü.