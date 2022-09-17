‘Aldatmak’ İçin geri sayım başladı: Büyük gün: 22 Eylül

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olan 'Aldatmak'ın yayın tarihi belli oldu. Dizinin ilk bölümü 22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak. Murat Saraçoğlu'nun yönettiği, senaryosu usta kalem Yıldız Tunç'a ait olan dizinin tanıtımı büyük heyecan yarattı.Gündem yaratacak dizinin oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor. 'Aldatmak'; ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olan hakim Güzide'nin hikayesini anlatıyor.