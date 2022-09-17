‘Aşk-ın Denizi’ sahneye taşınacak

TANSEL Öngel, 21 Eylül Çarşamba akşamı Kadıköy'deki bir mekanda müzikli gösteri sergileyecek. Erdal Şahin'in yazıp, Okan Bayülgen'in yönettiği ve Halil Ersan'ın metni sahneye uyarladığı 'Aşk-ın Denizi' adlı gösteriye, 8 kişilik orkestranın yanı sıra seyirci de dahil olacak. Başarılı oyuncu Öngel, "Aşk ateşten gömlektir her isteyen giyemez, hadi giydin diyelim her isteyen kendinden geçemez. İşte bu gösteri, aşık olan Deniz'in yolunu kaybetmiş olduğu 'Aşk-ın Denizi'nde yine kendisini arama hikayesidir" diye konuştu.