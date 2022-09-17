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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Ayrılmaz üçlü Roma’da

Ayrılmaz üçlü Roma’da
Yayınlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi olan 'Selena' dizisinin oyuncuları Gizem Güven ile Dilara Kurtuluş ve 'Sihirli Annem' dizisinden arkadaşları Zeynep Özkaya, uzun yıllardır arkadaşlıklarını koruyor. Üçlü, dizilerinin bitmesine rağmen özel hayatlarında görüşmeye devam etti. Arkadaşlar, önceki gün yurt dışı tatiline çıktı. Üçlünün ilk durağı Roma oldu. Sokak sokak gezen genç oyuncular, birlikte alışveriş yaptı, birçok restorana gidip özel lezzetlerin tadına baktı. Valizlerini toplayan genç kızlar, trene atlayıp yeni şehirler keşfetmek için yola koyuldu.
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Ayrılmaz üçlü Roma’da
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