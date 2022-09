‘Kardeşlerim’ altı ülkede daha yayında

Tek dertleri hayat mücadelesi olan Eren kardeşlerin umut dolu hikâyesini ekranlara taşıyan 'Kardeşlerim' dizisi, Türkiye'de yayınlandığı 3. sezonun ilk bölümleriyle başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Dizi başarılarıyla uluslararası kanallarda da adından söz ettirip, ilgiyle takip ediliyor. 'For My Family' adıyla, Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar'da büyük ilgi gören 'Kardeşlerim', Rusya, Kazakistan, İspanya, Lübnan, Romanya ve Peru'nun da dahil olmasıyla birlikte lisanslanan ülke sayısını 50'ye çıkardı. 'Kardeşlerim' (For My Family), bu sene de Cannes'da yapılacak olan MIPCOM İçerik Fuarı'nda yerini alacak.