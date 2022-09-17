“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!

Tarkan, İzmir konserinin aldığı bu parayı Darüşşafaka, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Mor Çatı'ya 1'er milyon lira bağışta bulunarak 3 milyon lirayı hibe etmiş. Ee tabi arada kalanı da kendisine almış. Anlayacağınız Tarkan 5 milyonu cukkalamış! Tarkan'ın o akşamki konserinde sahne için de 2 milyon lira harcanmış.

Gönül isterdi ki Tarkan şehit torunu olarak böyle önemli bir etkinlik için para almayıp o parayı İzmir'e ithaf etsin ama nafile. Şimdi kulaklarımda Tarkan'ın 'Cuppa' şarkısı çınlıyor ama Cukka olarak: Çaresi yok yanacağız biz de / Birilerine kanacağız biz de / Vuracağız dibe dibe önce/ Elbette havalanacağız biz de /Cukka Cukka Cukka / Bağıra çağıra bas bas / Sabaha kadar dans.