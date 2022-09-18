Ataman Koleji’nde ortalık karışıyor!

Ahmet ve ailesi sadece eve yerleşmekle kalmadı, okulu da karıştırdılar. İki çocuğu da Ömer ve Asiye ile aynı okula gider.

Ahmet de yönetime el atar. Amcalarına sığınan kardeşler çok geçmeden Gönül'ün gerçek yüzünü görüp eski evlerine geri dönerler.

Ömer bir an önce Hem Ahmet'e borcunu ödemek hem de düzgün bir eve çıkmak için iş arar. Suzan ise yıllar sonra tesadüfen Ahmet ile karşılaşır.

İkisi de buna hazır değildir. Şevval çocukları aynı sınıfta okuyan velileri bir araya toplar. Ama buluşma Nebahat ile Berk'in annesini, Şengül ile Gönül'ü karşı karşıya getirir.

Berk, Aybike ile zorla konuşmaya çalışınca araya Ömer girer. Bu durum Berk'in hoşuna gitmez ve Süsen'e Leyla ile Ömer'in baş başa yediği yemeği söyler. Ortalık gerilir.

Sarp da olaya karışır ve Ömer de onu iter. Daha sonra Sarp ve Berk iş birliği yaparak Ömer'in okuldan uzaklaştırma almasına neden olurlar. Oğlunu Ömer'in dövdüğünü sanan Ahmet, onun okuldan atılmasını isterken kapıdan Sevgi teyze içeri girer.

Kardeşlerim, yeni bölümüyle 24 Eylül Cumartesi saat 20.00'de atv'de!