Eski eşten şok suçlama

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'ı çocuklarına şiddet uygulamakla suçladı! Uğur, "Çocuklarımın velayeti babalarındadır. Kızım Mina, babası Reha'nın kendisini çok kötü dövdüğünü söyledi. Mina, babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti" dedi.Uğur, iddialarına şöyle devam etti: "Kızımın kollarıyla bacaklarında çürükler, ellerinde de ısırık izleri vardı. Bana 'Babamdan şikayetçi olursam beni öldürür' dedi. Kızımı hastaneye götürdüm. Oğlum da içine kapandı, muhtemelen fiziksel ve psikolojik şiddet görüyor. Eski eşimden şikayetçiyim."