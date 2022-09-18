Fenomen çift duruşmaya katılmadı, boşanma davası düştü

Sosyal medyadan boşanacaklarını duyuran Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin ile eşi Sena Güzeldağ, anlaşmalı olarak açtıkları boşanma davasına katılmadı. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan Fatih Yasin ve Sena Güzeldağ çiftinin boşanma davaları düştü.7,5 milyon takipçisi bulunan Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin, geçtiğimiz sene haziran ayında avukat Sena Güzeldağ ile nikah masasına oturmuştu. Yeni evli çiftten kötü haber gelmişti. Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Güzeldağ, "Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz" demişti. Çift, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı. Hazırlanan protokole göre ikili birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı. Geçtiğimiz günlerde boşanma davası olan Fatih Yasin ve Sena Güzeldağ duruşmaya katılmadı.Tarafların duruşmaya katılmaması sebebiyle mahkeme davanın düşürülmesine karar verdi. Boşanma davaları kapanan ikilinin boşanmak için tekrar mahkemeye başvurması gerekecek.