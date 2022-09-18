Hollywood projesindeler

Oyuncular Tolga Yüce ve Ümit Okur yeni Hollywood projesinde... Yüce ve Okur Hollywood yapımı 'The Depth of Time' (Zamanın Derinliği) üçlemesinde yer alacak. Filmde Yüce General Anton Sergey karakterini canlandırırken, Okur ise General Misha rolünde yer alacak. Filmde Rusya Büyük Düşesi Anastasia Nikolaevna rolünü ise Hollywood starı Alix Kermes oynuyor. Film; Bolşevik Devrimi'nde tüm ailesi katledilen Prenses Anastasiya Nikolayevna Romanova'nın çevresinde gelişen olayları konu alıyor. 1918 yılında başlayıp 2020'ye taşınacak filmin yönetmen koltuğunda Faye March'ın oturuyor. Filmin çekimleri Almanyave Amerika'da yapılacak. 2023'ün mayıs ayında başlanacak çekimlerin ağustos sonunda tamamlanması planlanıyor.