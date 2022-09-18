‘Kızımın gülüşü her şeye bedel’

Sevilen oyuncu Onur Buldu önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Hanım liste verdi, ben de alışverişe geldim. Baba olunca iş başa düşüyor, baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti. Mesela uyku diye bir kavram yokmuş" dedi. Muhabirlerin "Kızınız yaramaz mı yoksa?" diye sorması üzerine Buldu, "Kızım çok uslu, en azından arada bir uyuyor. Allah isteyen herkese nasip etsin. Kız çocuk babası olmak daha başka bir duygu. Gülüşü her şeye bedel" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, "Bebeğinizin altını değiştiriyor musunuz?" diye soran muhabirlere şöyle yanıt verdi: "Değiştiremiyorum ama kalan bütün işleri ben hallediyorum.''