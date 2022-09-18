Muazzez Ersoy’dan davul şov

Türk sanat müziğinin usta yorumcusu Muazzez Ersoy, önceki gece İzmir'in Kınık Belediyesi tarafından altıncısı düzenlenen Hasat Festivali'nin kapanış konserinde sahnedeydi. Cumhuriyet Meydanı konser için çevre il ve ilçelerden gelenlerle doldu taştı. Konseri dinlemek için gelenler, Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Nostalji Kraliçesi Ersoy, büyük coşkuyla geçen bir konsere imza atarken, şarkılarını konser alanını dolduran binlerce kişiyle hep bir ağızdan söyledi. Kimi zaman şarkılara eşlik eden telefon ışıkları, kimi zaman izleyicinin arasına inmesi, engelli bir dinleyici ile yaşadığı dakikalar, sahnedeki davul şovuyla Muazzez Ersoy, muhteşem bir konsere imza attı.