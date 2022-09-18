Keremcem, önceki gün Etiler'deki bir mağazada kendisine gözlük seçerken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı-oyuncu, ''Taktığım gözlük Türkiye'de sadece bende var. Herkesin taktığı gözlüğü takmam" diye konuştu.Saçlarını uzatan sanatçı, yeni tarzıyla ilgili, "Saçlarımı 'Gül Masalı' dizisindeki rolüm için uzatmadım, dizi devam ediyor. Diğer yandan müzikle uğraşıyorum, sete gitarımla gidiyorum, güzel zamanlar geçiriyorum. Hem oyunculuk hem müzik vazgeçilmezlerim, her ikisi de birbirini besliyor benim için" dedi.Yapımcılığa devam edip etmeyeceği sorulan oyuncu, "Bir defa denedim ama hiç bana göre değil. Herkes kendi işini yapsın bence'' dedi.