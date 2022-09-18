Yüzüğü yollaması kendi takdiri

Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün Çekmeköy'de düzenlenen halk konserinde sahneye çıktı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Akçıl, "Bir yapım şirketi kurdum bildiğiniz üzere. Yeni yeni insanları ve genç yetenekleri ortaya çıkarmak istiyorum" diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda Burcu Kıratlı ile evliliği sona eren şarkıcı gazetecilerin Kıratlı'nın yüzüğünü geri göndermesiyle ilgili sorusuna da "Eve gittiğimde gördüm... Yüzüklerimiz aynı olduğu için benim yüzüğüm sanıyordum ama geri göndermiş. Kendi takdiri bir şey söyleyemem" dedi. Akçıl kendisiyle sahneye çıkan ve şarkı seslendiren Aleyna Kalaycıoğlu için "Çok güzel sesi var, Aleyna Tilki'yi geçecek" dedi.