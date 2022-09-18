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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Yüzüğü yollaması kendi takdiri

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Yüzüğü yollaması kendi takdiri

Şarkıcı Sinan Akçıl, müzik sektörüne yeni isimler kazandırmak için harekete geçti. Akçıl, "Müzik çalışmalarım ve konserlerim çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yapım şirketi kurdum. Yeni şarkıcı ve genç yetenekleri ortaya çıkarmak istiyorum" dedi

Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün Çekmeköy'de düzenlenen halk konserinde sahneye çıktı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Akçıl, "Bir yapım şirketi kurdum bildiğiniz üzere. Yeni yeni insanları ve genç yetenekleri ortaya çıkarmak istiyorum" diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda Burcu Kıratlı ile evliliği sona eren şarkıcı gazetecilerin Kıratlı'nın yüzüğünü geri göndermesiyle ilgili sorusuna da "Eve gittiğimde gördüm... Yüzüklerimiz aynı olduğu için benim yüzüğüm sanıyordum ama geri göndermiş. Kendi takdiri bir şey söyleyemem" dedi. Akçıl kendisiyle sahneye çıkan ve şarkı seslendiren Aleyna Kalaycıoğlu için "Çok güzel sesi var, Aleyna Tilki'yi geçecek" dedi.
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Yüzüğü yollaması kendi takdiri
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