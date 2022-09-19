Atv’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ başlamadan dijital dünyayı salladı

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan atv'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', ekranlara gelmeden önce ilginç bir başarıya imza attı. Yarın akşam ilk bölümü yayınlanacak dizinin tanıtımlarının yer aldığı Instagram hesabı @benbucihanatv, 100 binin üzerinde takipçiye ulaştı bile...Başlamadan benzersiz bir başarı yakalayan dizinin Instagram hesabının her gönderisi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Ayrıca sezon boyunca seyirciyi Oktay Kaynarca'dan dijitale özel içerikler ve sürprizler bekliyor olacak. Oktay Kaynarca ile birlikte Ebru Özkan Saban, Pelin Akil gibi yıldız isimleri bir araya getiren dizinin ilk bölümü ile yarın akşam 20.00'de atv'de seyircilerle buluşacak.