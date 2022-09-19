Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan ilk açıklamalar Sabah TV’ye! Türkiye yarın bu diziyi konuşacak!

Kadrosunda birbirinden değerli oyuncuları barındıran, 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi için nefesler tutuldu. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide, aile ilişkileri ve tutkulu aşklar dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor. Dizinin merak edilenlerini başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan Sabah TV'ye anlattı. İşte tüm detaylar...

-İlk gösterimden çıkmış. Gerçekten çok keyifli olmuş. Hem Oktay beyi izlemeyi çok özlemişiz, hem de Onur hocanın işlerini izlemeyi özlemişiz. Neler söylemek istersiniz?

Oktay Kaynarca: Kendimizi izlemeyi özlemişiz biz de.

Yönetmen Onur Tan: Benim için çok enteresan bir yolculuk oldu. Bir önceki işimizin bitmesinden sonra iki üç ay kadar oturduk, ne yapalım ne edelim. Aslında böyle bir fikir de yoktu kafamızda. Bir gün otururken şans eseri, tesadüfen Oktay beyin harika bir fikri vardı. "Ya şöyle olsa nasıl olur" filan. Bir an heyecanlandım ama herhalde boşa mı heyecanlanıyorum ne yapıyorum filan derken o fikir bu işin temeli oldu. Projenin konseptinin temeli oldu. Fikri beraberce oturduk, geliştirdik. "Hadi bunu yapalım" dedik. Kiminle yaparız filan derken Oktay, "beraber yapacağız, sen yap ben seninle beraberim" dedi. Gerçekten çok enteresan bir yolculuktu, her şey bölüşerek paylaşarak. Birbirimize inanarak, Oktay beyin çok büyük desteğiyle bugünlere kadar geldik. Tam da istediğimiz oldu. Umarım bundan sonra seyirci de isteklerimizi boş bırakmaz ve bizi ödüllendirir.