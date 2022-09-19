Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile ayrılık kararı aldıklarını açıklayan şarkıcı Hadise, önceki gün Ataşehir'deki halk konserinde sahne aldı. Hadise, siyah çizmeleri ve aynı renk diz üstüne kadar uzanan ceketi, takıları, saçı ve makyajı ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.Büyük led ekranlarda gerçekleşen kısa bir video performans gösterimi sonra dansçıları ile 'Aşk Kaç Beden' ile açılışı yapan Hadise, 1.5 saat sahnede kaldı. "Bu gece üzülmek yok" cümlesi ile konserine başlayan, şarkı aralarında seyirciler ile sohbet eden Hadise, hayranlarına "Aşk acısı çekiyorum, biliyor musunuz" diye seslendi.Seyirciden "Evet" cevabını alan şarkıcı, "Bu gece üzülmek yok, dans ediyoruz" diyerek şarkılarını seslendirmeye devam etti. Hadise, 'Prenses' şarkısının "Özgürlüğüme hakaret sayarım" sözleri esnasında ise parmağındaki yüzüğü sahneye fırlattı.