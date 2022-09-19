‘Çılgınlar gibi’ rekor kırdı

Petek Dinçöz'ün 4 şarkıdan oluşan maxi single çalışmasının birinci parçası 'Çılgınlar Gibi' listelere zirveden giriş yaparak rakiplerine fark attı. Dinçöz'ün son şarkısı yayınlandıktan 7 saat sonra top 10 listesinin 1. sırasına yerleşti, 20 farklı listeye de aynı anda girdi. Ünlü şarkıcının sekiz yıl sonra yayımlanan parçasının nakaratı 'Ölürüm, ölürüm, yoluna da ölürüm' ise, başta video yayını yapan platformlar olmak üzere hızla yayılmaya başlayarak yeni challenge olmayı başardı. Dinçöz'ün kıyafetlerine ise Pınar Kerimoğlu imza attı.