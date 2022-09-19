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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Şarkıcı Ziynet Sali ‘Aşk Nerede’yi kocasıyla söyledi

Şarkıcı Ziynet Sali ‘Aşk Nerede’yi kocasıyla söyledi
Şarkıcı Ziynet Sali, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi. Geçen ay eşi Erkan Erzurumlu'ya ait 'Aşk Nerede' şarkısını müzikseverlerle buluşturan Sali, şarkıyı sahnede söylerken eşiyle romantik anlar yaşadı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sali, "İlk kez Kuruçeşme sahnesindeyim. Dünyanın en güzel manzarası burası. Heyecanlıyım" dedi.



Sanatçı, 'Efkarım Var', 'Kalbim Tatilde' gibi hitlerini seslendirdi. Sali, 'Ne Ağlarsın', 'Firuze' gibi parçalarını seslendirirken ekrana Aşık Mahzuni, Neşet Ertaş, Aysel Gürel gibi ustaların fotoğrafları yansıdı.
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Şarkıcı Ziynet Sali ‘Aşk Nerede’yi kocasıyla söyledi
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