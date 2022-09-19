Yenersoy ailesi’nde deprem yaşanacak!

Yeni sezonun iddialı projelerinden olan 'Aldatmak' dizisi, perşembe akşamı atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliği Murat Saraçoğlu'na ait olan dizi, fragman ve afişleriyle büyük beğeni topladı. Başarılı bir aile mahkemesi hakimi olan Vahide Perçin'in canlandırdığı Güzide'nin şans eseri öğrendiği gerçekler ile ailedeki tüm taşlar dökülmeye başlayacak. Vahide Perçin'in dışında Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi isimlerin rol aldığı 'Aldatmak', perşembe gecesine damga vurmaya hazır..