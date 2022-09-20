‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca: 55 derecede çekim yaptık biz çok dayanıklı milletiz

Bu akşam atv'de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizinin ön gösterimi Turkuvaz Medya'da yapıldı. Tanıtıma dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan da katıldı. Kaynarca, setten çıkıp etkinliğe katıldığını belirterek şöyle konuştu: "Çok heyecanlıyım. Bizim için çok önemli bir iş, 1 yıl boyunca bu projeye çalıştık ve hazırlandık.Tüm ekip bu işle yatıp kalkıyoruz. Onur Hoca'yla önemli bir virajımız, önemli bir sınavımız. Elimizden geldiği kadar iyi işlemeye çalıştık." Kaynarca, Özbekistan'daki ilk çekimler ve dizideki karakteriyle ilgili de şunları söyledi: "Ben karakteri anlatmaktan ziyade, seyredilmesini yeğlerim. Seyirciyi mutlu edeceğimize inanıyoruz. Özbekistan'da çok zorlu şartlarda çalıştık, hava sıcaklığı 50-55 derecelere kadar çıktı.Biz Antalya ve Bodrum gibi yerlerden antrenmanlıyız. Ekip arkadaşlarımızdan tabii ki biraz zorlananlar oldu, ancak şunu anladım ki, biz çok dayanıklı bir milletiz. Dizide Pelin Akil ve Ebru Özkan Saban ile başrolü paylaşan usta oyuncu, "Oyuncu kadromuz üzerine düşeni fazlasıyla, performanslarının kat kat üzerine çıkarak gerçekleştirdi. Ancak başroldeki kadın oyuncularımız üzerine düşen her şeyi 5 kat yaptı, o açıdan gönlümüz rahat. Onlarla bu sahneyi birlikte paylaşmak çok keyifli ve önemli. İki partnerim de çok deneyimli ve işlerine çok konsantre olmuş durumdalar. İkisini de çok farklı şekilde göreceksiniz, çok seveceksiniz" diye konuştu.Oktay Kaynarca, dizinin ismiyle ilgili "Ben Nesimi'nin 'Ben Bu Cihana Sığmazam' şiirini çok seven biriyim, ekip olarak da hepimizin bu şiiri çok beğendiğini fark ettik. Sonra hem şarkı, hem şiir olarak bunu diziye taşıyalım diye düşündük ve adının da bu şekilde olmasına karar verdik" dedi.KAYNARCA, dizinin duygusal sahneleriyle ilgili "Çok güzel bölümler var, izlediğim zaman ben de çok etkilendim. Bunu kendi dizimiz diye söylemiyorum, seyirci de izlediği zaman eminim aynı duygulara kapılacak" diye konuştu. Diziye yapımcı olarak da imza atan oyuncu "Hani bir laf vardır, beni bu havuza kim itti diye. Benim için aynen öyle oldu, ilk zamanlar gerçekten çok zordu, eminim yüzümdeki yorgunluktan belli oluyordur. Sistem oturdukça kolaylaşacağını düşünüyorum" dedi.