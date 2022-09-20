İlk kez Türkiye’de konser verecek olan İngiliz müzisyen Yusuf İslam: AKM Türkiye’nin gelişimini temsil ediyor

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de ise Müslüman olmayı seçen sanatçı Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Türkiye'de konser verecek. İngiliz müzisyen Yusuf İslam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayranlarıyla arasındaki bağın müzikle sınırlı kalmadığını dile getirdi.

Usta sanatçı, şarkılarını dinleyenler ve hayranları tarafından "arayan kişi" olarak tanındığını aktararak, "Biliyorsunuz, ben çok farklı bir geçmişe sahibim." ifadelerini kullandı.