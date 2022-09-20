Kaya bizi gülme krizine soktu

Sanatçı Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Mekandan ilk önce Zehra Çilingiroğlu ve Helin Avşar çıktı. Yaklaşık 20 dakika sonra da Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ayrıldı. Avşar, "Klasik bir aile yemeği oldu. Kaya bugün de bizi çok güldürdü" dedi. Geçtiğimiz günlerde kızı Zehra'nın çocukluk arkadaşının nikahına giden Avşar, o gece ile ilgili de şu yorumu yaptı: "Çok güzel geçti. İlk defa bizim arkadaşlardan birinin çocuğu evleniyor. Zehra'dan yaşça büyük ama eyvah dedim, çok zor bir durummuş kız evlendirmek. Ne yapacağız? Ben kendimi alıştırdım bu duruma da, yüz yüze gelince biraz ağır geldi."