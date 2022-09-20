LGBT’ye destek veren şehrimize gelmesin

Aleyna Tilki, LGBT dayatmasından ve eşcinsellikten toplumu ve çocuklarını korumak isteyenlerin düzenlediği 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Popçunun, LGBT'yi destekleyici tweet atması, büyük tepkiyle karşılandı. Gelişme üzerine Çorum'un Osmancık Belediyesi, Osmancık Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alacak olan Aleyna Tilki'nin konserini iptal etti. Osmancıklılar, belediyenin aldığı karara "LGBT'ye destek vereni şehrimizde istemeyiz" diye destek yağdırdı.BÜŞRA Vera adlı sosyal medya kullanıcısı; "Açık-kapalı herkese saygımız var ama kültürümüze ters düşen bir hayat tarzına karşıyız!" diye paylaşım yaparken, Mustafa Çalışkan adlı kullanıcı ise; "Takdire şayan bir karar! Sanatçı önce sanatçı olduğunu asla unutmamalı. Bunu bilmiyorsa hak ettiği değeri görür" yorumunda bulundu.