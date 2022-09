Hazır mısın Türkiye? Macera başlıyor

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden 'Şehrin Sahibi'nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan 15 yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.CEZAYİR TÜRK *ÇOK genç yaşta İstanbul'un yeraltı dünyasında nam salmış bir kabadayıyken, ağabeyinin bir CIA operasyonu sonucu öldürülmesi üzerine intikamının peşine düşmüş bir adam. Ağabeyinin katlinin emrini veren CIA Türkiye Direktörü'nü ortadan kaldırır. Yalnız bu eyleminin bir sonucu olur. Ailesini korumak adına kendisinin de öldü gibi gösterilmesine razı gelmek zorunda kalır.LEYLA TÜRK /CEZAYİR Türk'le evlenmeyi kabul ettiğinde hayatının ne kadar zor geçeceğini bilen ama bunu göze almış yürekli bir kadın. Ona, kocasının ölüm haberiyle, hamile kaldığının haberini aynı gün aldıran kadere, yerinde başkası olsa küser ama o Leyla Türk'tür. Cezayir Türk'ün hayat arkadaşı, sırdaşı...KURBAN BABA /KURBAN Baba, Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelir. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız, beş evladı ile birlikte bir çiftlikte yaşar. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaklardır.GÜLENDAM TÜRK /EVLADINI kaybeden bir anneyi neyle korkutabilirsiniz? Peki ya iki evladını birden kaybeden bir anneyi? Olan biten onca şeyden sonra onu hayatta tutan şey, hem oğullarından kendisine kalan tek yadigar olan torunu Suna, hem kızı Canan ve hem de kızı kadar çok sevdiği gelini Leyla'nın varlığıdır.FİRUZE TÜRK /İDEALİST tıp öğrencisi, mezun olup uzmanlığını bitirir bitirmez hayalindeki işe koşar. Bu mesleği seçmesinin tek sebebi, sınır tanımayan doktorlara katılmaktır zaten ve onu da yapar.ELMASFIRUZE'NİN annesi. Kocasını Bosna savaşında kaybettikten sonra Firuze ile tek başına kalır, bu süreçte en büyük desteği kocasının yakın arkadaşı Dumrul Bey'den görür. Temur Turan adıyla tanıdığı damadı Cezayir'in başka bir ailesi daha olduğunu öğrendiğinde Firuze'ye her tür desteği verecektir.DUMRUL BEYCEZAYIR'IN en yakını, sırdaşı ve can dostudur. Manevi kızı Firuze'nin Cezayir'le evlenmesi sonucu Cezayir'in kayınpederi de olmuştur.ATAKAN /TEŞKİLATIN başı ve Cezayir'le merhum ağabeyi Yıldırım'ın eski arkadaşıdır. Kanunlara bağlı, milletini seven tam bir görev adamıdır. Cezayir'in dönüşünden sonra araları bozulacaktır. Atakan için kanundan daha büyük güç yoktur. Kanunların dışına çıkan Cezayir bile olsa kimseye toleransı yoktur