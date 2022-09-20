Sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi

Şarkıcı Hande Yener, Bursa'da 16'ncısı düzenlenen Balkan Panayırı'nda sahneye çıktı. 'Naber' şarkısını söylerken iki genç sahneye fırlayarak Yener'i şoke etti. Ünlü popçu sahneye gelen gençlere sarılarak şarkısını onlarla seslendirdi. Sanatçı, güvenlik görevlilerinin gençleri uzaklaştırmasının ardından onlara "Yavaş lütfen. Bir insanı mutlu etmek kadar güzel bir şey var mı? İşim var şu an olmaz dediğin an olmuyor işte, o anı kaçırıyorsun. Ben de hayatta sevdiklerimi kaçırmayı sevmem" diye seslendi. Yener, sahneye çıkan Orkun isimli gençle selfie çektirdi.