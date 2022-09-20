Şiddeti anlatıp boşanma davası açtı

Türkiye,geçen hafta Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'ın eşinin iddialarını konuştu! Başak Ceylan Boşnak, ünlü rockçının kendisini aldattığını, üç aylık bebeğiyle ortada bıraktığını ve şiddete maruz kaldığını öne sürmüştü.'ın takipçisi olduğu olayla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. Genç kadın, mahkemeye başvurup kendisinin ve oğlunun nasıl şiddet gördüğünü anlatıp eşine boşanma davası açtı. Kaan Boşnak ise mahkemeden yayın yasağı getirilmesini talep etti.