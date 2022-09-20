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Giriş Tarihi: 20.9.2022

Şiddeti anlatıp boşanma davası açtı

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Şiddeti anlatıp boşanma davası açtı

Başak Ceylan Boşnak, eşi olan ünlü rockçı Kaan Boşnak’ın kendisini aldattığını ve şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. GÜNAYDIN’ın manşetlerine taşıdığı olay sonrası genç kadın mahkemeye başvurup rockçıya boşanma davası açtı

YAYIN YASAĞI İSTEDİ
Türkiye, geçen hafta Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'ın eşinin iddialarını konuştu! Başak Ceylan Boşnak, ünlü rockçının kendisini aldattığını, üç aylık bebeğiyle ortada bıraktığını ve şiddete maruz kaldığını öne sürmüştü.



GÜNAYDIN'ın takipçisi olduğu olayla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. Genç kadın, mahkemeye başvurup kendisinin ve oğlunun nasıl şiddet gördüğünü anlatıp eşine boşanma davası açtı. Kaan Boşnak ise mahkemeden yayın yasağı getirilmesini talep etti.
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Şiddeti anlatıp boşanma davası açtı
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