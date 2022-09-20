Türkücü Ferhat Güzel ve sevgilisinin darp davasında flaş gelişme!

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İkilinin yüksek sesli kavgası devam ederken, yoldaki polisleri fark eden ünlü şarkıcı polislere sığındı. Nurten Aksoy, sevgilisinin kendisini darp ettiğini, zorla eve götürdüğünü burada tekme ve yumruklarla darp edilmeye devam ettiğini anlattı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.