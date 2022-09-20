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Giriş Tarihi: 20.9.2022 13:17 Son Güncelleme: 20.9.2022 13:28

Türkücü Ferhat Güzel ve sevgilisinin darp davasında flaş gelişme!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Türkücü Ferhat Güzel ve sevgilisinin darp davasında flaş gelişme!

Ünlü türkücü Ferhat Güzel tartıştığı sevgilisi Nurten Aksoy’un birbirlerini darp ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada yeniş gelişme. Ferhat Güzel ve Nurten Aksoy celse arasından şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sundular. Mahkeme, şikayetten vazgeçilmesi üzerine davayı düşürdü.

Ünlü Türkücü Ferhat Güzel, Ağuston 2021'de sevgilisi Nurten Aksoy'la aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı. Mekandan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de arbedeye dönüşen tartışmada Nurten Aksoy, yine iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı.

'Senin karnını deşeceğim' sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonu duvara fırlattı. Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca kendisini evden kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İkilinin yüksek sesli kavgası devam ederken, yoldaki polisleri fark eden ünlü şarkıcı polislere sığındı. Nurten Aksoy, sevgilisinin kendisini darp ettiğini, zorla eve götürdüğünü burada tekme ve yumruklarla darp edilmeye devam ettiğini anlattı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasında Ferhat Güzel hakkında basit yaralama ve hakaret suçundan, Nurten Aksoy hakkında ise basit yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçundan dava açıldı.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİNCE DAVA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz celse Ferhat Güzel ve Nurten Aksoy savunmalarını vermişti. Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Ferhat Güzel ve Nurten Aksoy katılmadı. Celse arasında taraflar şikayetlerini geri çektiklerine dair dilekçe sunulduğu görüldü. Mahkeme şikayetten vazgeçilmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi.

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Türkücü Ferhat Güzel ve sevgilisinin darp davasında flaş gelişme!
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