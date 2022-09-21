3 milyonluk yüzük kasada: Fırlattığı çakma

Boşanma kararı alan Hadise'nin cumartesi akşamı verdiği konsere, sahneye fırlattığı yüzük damga vurmuştu. Günlerdir magazin dünyasında konuşulan yüzüğün peşine düştük. Hadise'nin parmağından çıkarıp savurduğu yüzüğün imitasyon olduğu ortaya çıktı.O yüzüğü sanatçıya, stylingini yapan kişi, sadece elbiselerine uygun diye ayarlamış. Yani yüzüğün maddi bir değeri yok. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye hediye ettiği tektaşın nerede olduğunu da öğrendik. Sanatçının boşanma dilekçesine bile giren pahalı yüzüğü evindeki kasada sakladığı öğrenildi.Mehmet Dinçerler, evlenirken Hadise'ye 3 milyon lira değerindeki bu tektaşı hediye etmişti.