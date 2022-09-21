Futbolcu Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın yargılandıkları darp davasında karar çıktı!

DARP İDDİASI

Barıştıktan bir ay sonra Mihriban Hurmacı'nın iddiasına göre Özer Hurmacı tarafından darp edilmişti. Tekrar İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Mihriban Hurmacı, eşine ikinci kez boşanma davası açtı. Darp olayıyla alakalı savcılıkça hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olan Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, Mihriban Hurmacı'ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu.



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın avukatları hazır bulundu. Savcı, tarafların karşılıklı tehdit ve hakaret suçlarında haklarında delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarını, birbirlerini darp ettikleri gerekçesiyle de cezalandırılmalarını talep etti.