Kadınlar ‘Bir Küçük Gün Işığı’nı izledi

Öncekigün üçüncü bölümüyle ekrana gelen 'Bir Küçük Gün Işığı'; Kantar Medya'dan alınan verilere göre; 20+ Female kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. Dizi sosyal medyada da gecenin en çok konuşulanı oldu. #Bir- KüçükGünIşığı etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi. Dizide; Mehveş'in söyledikleri üzerine Dila, Elif'in evine Güneş'i almaya gider. Ancak Güneş, onunla gelmeyeceğini söyler, bu da Dila'yı çileden çıkartır ve küçük kızın korkmasına neden olur. Bu olayın üzerine Elif ve Fırat eve gelirler, Dila kaçarken Güneş'i perişan halde bulurlar. Organizasyon günü ise büyük sürpriz yaşanır. Elif'in yanında Güneş'i getirmesi felaketle sonuçlanır. Çocuğu tanıyan Mehveş, Güneş'i alıp annesi ve Ümran'ın yanına getirir.