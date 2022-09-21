Kapak çekimi başına bela oldu! Oyuncu Ayşegül Günay yardım edeyim derken azmettirici oldu

ŞİKAYETÇİ OLDU

Orhan, karakola giderek kendisini günlerce arayan ve mesajlar atarak rahatsız eden Yeşilmen'den şikayetçi oldu. Sait Yeşilmen'in kendisini arayarak rahatsız etmesini ünlü oyuncu Ayşegül Günay'ın azmettirdiğini ileri süren ünlü ismin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ünlü oyuncu, kendisinin Yeşilmen'i yönlendirmediğini ve azmettirmediğini kaydetti. Sait Yeşilmen alacağını hatırlatmak için sadece bir kez Orhan'ı aradığını, kimseyi rahatsız etmediğini ileri sürdü. Savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.