Kapak çekimi başına bela oldu! Oyuncu Ayşegül Günay yardım edeyim derken azmettirici oldu

Aybeniz Orhan'ın dergisi için yapılan çekimlere prodüksiyon hizmeti veren Midyat'ta yaşayan Sait Yeşilmen, Aybeniz Orhan'dan parasını bir türlü tahsil edemeyince oyuncudan yardım istedi. Ancak oyuncunun da çabası sonuçsuz kaldı. Sonrasında artan telefon aramaları üzerine Aybeniz Orhan, kendisini sürekli rahatsız ettiği iddiasıyla Yeşilmen hakkında şikayetçi oldu. Yeşilmen, kendisini Günay'ın azmettirdiğini iddia etse de oyuncu iddiaları kabul etmedi.
Ünlü sanatçı Ayşegül Günay, geçtiğimiz yıl haziran ayında ünlü isim Aybeniz Orhan'ın sahibi olduğu derginin kapak çekimi için Mardin'e gitti. Ünlü oyuncunun Midyat'ta yaşayan arkadaşı Sait Yeşilmen oyuncunun çekimlerine prodüksiyon hizmeti sağladı.
İddiaya göre Aybeniz Orhan, çekim bittikten sonra Yeşilmen'e ödeme yapacağını söyledi. Aradan geçen bir yıl boyunca yine iddiaya göre Orhan, ödeme yapmaya yanaşmadı.
Prodüktör Yeşilmen bunun üzerine ünlü oyuncuyu arayarak yardım istedi. Arkadaşının talebi üzerine Orhan'ı arayan ünlü sanatçı net bir cevap alamayınca görüşmeyi sonlandırdı. Bir süre sonra Aybeniz Orhan'ı aramaya başlayan Yeşilmen, yine iddiaya göre alacağını tahsil etmek için ısrarcı oldu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Orhan, karakola giderek kendisini günlerce arayan ve mesajlar atarak rahatsız eden Yeşilmen'den şikayetçi oldu. Sait Yeşilmen'in kendisini arayarak rahatsız etmesini ünlü oyuncu Ayşegül Günay'ın azmettirdiğini ileri süren ünlü ismin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ünlü oyuncu, kendisinin Yeşilmen'i yönlendirmediğini ve azmettirmediğini kaydetti. Sait Yeşilmen alacağını hatırlatmak için sadece bir kez Orhan'ı aradığını, kimseyi rahatsız etmediğini ileri sürdü. Savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.