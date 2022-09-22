Mevlüt Tezel: Oktay Kaynarca her şeyi ile kendini Ben Bu Cihana Sığmazam’a adamış!

ATV'nin dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' daha ilk bölümünde hem Total hem AB hem de AB ve ABC izleyici kategorilerinde birinci oldu. Tulum çıkardılar! Bir dizinin üç kategoride birden birinci olması büyük başarı. Bu başarının ardında büyük bir emek ve ekip ruhu var.
Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu dizi için uzun bir ön hazırlık çalışması yapılmıştı.
İstanbul çekimlerinin ardından hikâyenin yurt dışında geçen bölümlerini çekmek için tarihi İpek Yolu'nun başkentleri Semerkand ve Buhara'ya gidildi. Kostümden mekânlara birçok detay üzerinde titizlikle çalışıldı.
Dizi aynı zamanda Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Hakan Karahan, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy gibi yetenekli oyuncu kadrosuyla da dikkati çekiyor.
Oktay Kaynarca dizide başrolü oynamanın dışında, Onur Tan ile birlikte proje tasarım ve genel hikâyeyi ortaya çıkardı.
Yapımcılarından da biri olan Kaynarca'nın her şeyi ile kendini bu diziye adadığı belli oluyor. Demek ki, hikâyeye ve projeye çok güveniyordu.
Dizinin hikâyesi de Kaynarca'nın bir oyuncu olarak hiç de yabancısı olmadığı bir evrende geçiyor. Kaynarca, 'Kurtlar Vadisi'nden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a kadar birçok 'hit' dizide yer almanın tecrübesini yeni diziye aktarmışa benziyor.
Dizide devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlayan kahramanımız Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) maceralarını uzun uzun konuşacağız gibi gözüküyor.
Kaynarca'yı bu diziden sonra daha çok yapımcı olarak görmeye başlarsak şaşırmam!