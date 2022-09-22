Mevlüt Tezel: Oktay Kaynarca her şeyi ile kendini Ben Bu Cihana Sığmazam’a adamış!

Yapımcılarından da biri olan Kaynarca'nın her şeyi ile kendini bu diziye adadığı belli oluyor. Demek ki, hikâyeye ve projeye çok güveniyordu.

Dizinin hikâyesi de Kaynarca'nın bir oyuncu olarak hiç de yabancısı olmadığı bir evrende geçiyor. Kaynarca, 'Kurtlar Vadisi'nden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a kadar birçok 'hit' dizide yer almanın tecrübesini yeni diziye aktarmışa benziyor.