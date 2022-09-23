Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat gerçekleri farkediyor!

Elif'in etkinlikteki becerisinden etkilenen Ümran, şirketin tüm organizasyonlarından onun sorumlu olmasını ister. Elif ise kendi işini ayakta tutmaya çalışıyor ama Hakan'dan kalan borçlar, ardında bıraktığı enkaz, Elif'e bir türlü soluk aldırmıyordur.
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Elif artık Hakan'ın yasını tutmaya devam etmekle onunla vedalaşmak arasında bir yol ayrımına gelir.
Ümran, Dila'yı akıl hastanesine kapatmayı düşünürken Dila annesini hiç beklemediği yerden vurur.
Fırat, annesi ve kardeşi arasında kalırken gerçekleri fark etmeye başlar.
Güneş'in, Dila'nın kızı olup olmadığını anlamasının tek yolu olan DNA testini yaptırmaya karar verir.