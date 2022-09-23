Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat gerçekleri farkediyor!

Elif'in etkinlikteki becerisinden etkilenen Ümran, şirketin tüm organizasyonlarından onun sorumlu olmasını ister. Elif ise kendi işini ayakta tutmaya çalışıyor ama Hakan'dan kalan borçlar, ardında bıraktığı enkaz, Elif'e bir türlü soluk aldırmıyordur.

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