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Giriş Tarihi: 23.9.2022 11:23 Son Güncelleme: 23.9.2022 11:23

Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat gerçekleri farkediyor!

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat gerçekleri farkediyor!

Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan “Bir Küçük Gün Işığı” Pazartesi günleri atv’de ekranlara geliyor.

Elif'in etkinlikteki becerisinden etkilenen Ümran, şirketin tüm organizasyonlarından onun sorumlu olmasını ister. Elif ise kendi işini ayakta tutmaya çalışıyor ama Hakan'dan kalan borçlar, ardında bıraktığı enkaz, Elif'e bir türlü soluk aldırmıyordur.

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Elif artık Hakan'ın yasını tutmaya devam etmekle onunla vedalaşmak arasında bir yol ayrımına gelir.

Ümran ve Dila arasındaki psikolojik savaş zirveye tırmanır.

Ümran, Dila'yı akıl hastanesine kapatmayı düşünürken Dila annesini hiç beklemediği yerden vurur.

Fırat, annesi ve kardeşi arasında kalırken gerçekleri fark etmeye başlar.

Güneş'in, Dila'nın kızı olup olmadığını anlamasının tek yolu olan DNA testini yaptırmaya karar verir.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat gerçekleri farkediyor!
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