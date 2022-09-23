‘Leyla İç Anadolu kızı, Lalin tam Karadenizli’

Etiler'de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez kız babası olan İmirzalıoğlu, "Kızlarım çok iyiler, birbirlerine çok alıştılar. Lalin çok iyi ablalık yapıyor. Leyla da iyi, sağlığı yerinde, büyüyor, tam İç Anadolu kızı oldu. Ağlaması bozlağa dönecek gibi ağlıyor. Lalin, ise tam Karadenizli" dedi. Ünlü oyuncu "Leyla kime benziyor?" sorusunu da, "Leyla'yı bana benzetiyorlar ama Lalin daha çok annesi" diye yanıt verdi. Eşinin anneliğine de övgüler yağdıran İmirzalıoğlu, ''Sinem'den muhteşem bir anne çıktı. Her şeyleriyle çok ilgileniyor, böyle gördükçe Sinem'e saygım tekrar tekrar katlanmaya başladı'' diye konuştu.