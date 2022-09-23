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Giriş Tarihi: 23.9.2022 11:11

Ömer çıkış yolu arıyor!

Ömer çıkış yolu arıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Ahmet, Ömer'in kendi öz oğlu olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken; Sevgi'nin yapmak istediği son hamle, Şevval ve Ahmet'i şoka uğratır.

"İnsanlık parayla olsaydı, hediye alacağımız çok kişi vardı…"

Tolga'nın durumundan dolayı kendini suçlu hisseden Ömer bir çıkış yolu ararken, Orhan'ın Şengül'le görüşmesi, Gönül'ü iyice çileden çıkartır. Nebahat cephesinde ise önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet ve Şevval'in yaptığı sinsi plan yüzünden derinden etkilenen Sevgi, hayatıyla ilgili yeni bir karar almak durumunda kalır.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Ömer çıkış yolu arıyor!
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