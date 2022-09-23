Selçuk İnan'ın eşinden hizmetçiye tehdit: "Evinden aldırırım, hasta karı"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın eşi Cemre İnan, evinde hizmetçilik yapan kadına tehditler savurunca adliyelik oldu. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda Cemre İnan'ın evinde hizmetli olarak çalışan Suna M., ile İnan arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sonrası Suna M., evi terk etti ancak iddiaya göre Cemre İnan hizmetçinin evden bir takım eşyaları götürdüğünü iddia etti.

'EŞYALARI GETİR, SENİ ALDIRIRIM'

Suna M.'ye telefonuna Cemre İnan tarafından atılan mesajda, 'O eşyaları bir saat içerisinde güvenliğe bırakmazsan seni aldırırım hasta karı' yazıldığını gördü. Aldığı mesaj karşısında telaşa kapılan Suna M., karakola giderek Cemre İnan'dan şikayetçi oldu. Genç kadın emniyet güçlerine Cemre İnan'ın kendisine attığı mesajları göstererek can güvenliğinin bulunmadığını ve şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.

CEMRE İNAN TEHDİT MESAJLARINI KABUL ETMEDİ

Şikâyet üzerine Cemre İnan hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Cemre İnan, hizmetçisi Suna M.'yi tehdit etmediğini bu nedenle üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü.

SAVCILIKTA UZLAŞTILAR

Savcılık söz konusu tehdit suçunun uzlaşmaya tabi olduğunu belirterek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Tarafların anlaşma sağlaması için devreye giren uzlaştırmacı sonrası Suna M., Cemre İnan'ı affedince taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Böylece İnan hakkında yürütülen soruşturma kapanarak dosyaya takipsizlik verildi.