Gül Masalı’nda Toprak, Gonca’yı koruyabilecek mi?

Yılmaz'ın bıçakladığı Toprak hastaneye yetiştirilir ve hemen ameliyata alınır. Gonca, onun başına gelenlerden dolayı kendisini sorumlu tutmaktadır ve böyle düşünen tek kişi sadece o değildir. Canan da olanlardan ötürü Gonca'yı suçlamaktadır.

Gül Masalı 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Nabzı çok zayıf, çok kan kaybetmiş!" | Video